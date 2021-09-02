Таллон Грикспор: встреча с Джоковичем на харде — самый трудный вызов

25-летний теннисист из Нидерландов Таллон Грикспор поделился ожиданиями о матче с сербом Новаком Джоковичем в рамках второго круга Открытого чемпионата США.

«Не могу поверить, что играю против Новака Джоковича, это безумие. Это будет непросто. Самый серьёзный вызов — это столкнуться с Новаком на харде. Вероятно, это будет на стадионе Артура Эша, самой большой теннисной арене в мире. Я уважаю Новака и тот факт, что он так долго находится на вершине. Рафа и Роджер были там до него, а Новак пришёл и практически переписал все рекорды. Этот парень был таким стабильным на протяжении многих лет, он так долго играет на отличном уровне. Новак — легенда тенниса. Это будет очень сложно, но в то же время и захватывающе. Мне действительно нравится играть с большими игроками на значимых кортах, это такая честь. Они не собираются играть вечно. Вот почему я тренируюсь, играю в теннис и действительно с нетерпением жду встречи с Новаком», — приводит слова Грикспора Tennis World USA.