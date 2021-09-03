Гаэль Монфис: зрители на трибунах — это гораздо более естественные условия

Французский теннисист Гаэль Монфис прокомментировал победу во втором круге Открытого чемпионата США в матче с американцем Стивом Джонсоном (7:5, 4:6, 6:4, 6:4).
«Сначала было очень ветрено. Был какой-то неправильный ритм. Я выбрал более оборонительную тактику. Из-за ветра я бил не так сильно, у меня были проблемы с контролем мяча. У меня было хорошее физическое состояние. Я неплохо подавал. Непростой матч в сложных условиях, с нетипичным игроком. В целом я своей игрой доволен.
На трибунах есть зрители, это невероятно. Сумасшедшая атмосфера. Я играл с американцем, это было безумием. Я скучал по этому. Люблю, когда есть зрители! Даже когда ты играешь плохо, они придают энергии. На пустом корте мне очень сложно. Надеюсь, что так и будет продолжаться, болельщики начнут возвращаться на трибуны. Всё просто, я снова начал выигрывать матчи в этом сезоне, когда на корты вернулись зрители. Наличие публики — это гораздо более естественные условия. Как только появляется публика, матчи становятся потрясающими», — приводит слова Монфиса L’Équipe.
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