Кафельников: очень хотелось бы увидеть полуфинал Алкарас – Медведев на этом US Open

Олимпийский чемпион Игр-2000, двукратный победитель турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, россиянин Евгений Кафельников рассказал, чей поединок хотел бы увидеть в полуфинале Открытого чемпионата США – 2021.

«Мне бы очень хотелось увидеть на этом US Open полуфинал Алкарас – Медведев. Второй до этой стадии дойдёт 100%, а вот шансы первого — 50/50. Держу кулачки на это событие», — написал Кафельников в своём «твиттере».

Ранее 18-летний представитель Испании Карлос Алкарас Гарфия сенсационно обыграл третью ракетку мира грека Стефаноса Циципаса в третьем круге US Open – 2021 со счётом 6:4, 4:6, 7:6 (7:2), 0:6, 7:6 (7:5).

«Алкарас станет первой ракеткой мира максимум через три года», — прокомментировал сенсацию Кафельников.