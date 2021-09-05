Дженсон Бруксби прокомментировал победу над Асланом Карацевым в третьем круге US Open

Американский теннисист Дженсон Бруксби прокомментировал победу над россиянином Асланом Карацевым в матче третьего круга US Open – 2021. Встреча завершилась со счётом 6:2, 3:6, 2:6, 6:3, 6:3 в пользу американца.

«Горжусь тем, что сегодня преодолел все невзгоды – и те, что были в моей голове, и те, что были на корте. Это был настоящий бой. Не знаю, сколько он продлился, но начал я неплохо. Да, первый сет был хорош.

Потом перерыв во втором. После него я просел эмоционально, это растянулась на второй и третий сет. Возвращаться было нелегко, но я просто сказал себе: оставайся в моменте, дыши, сохраняй позитивный настрой и сосредоточься, вспомни то, над чем ты работал. Да, это показало, что мы вольны изменить всё, что хотим.

Публика определённо сыграла большую роль в победе. Их крики, подбадривание – это дало мне энергию для возвращения», — приводит слова Бруксби пресс-служба US Open.

Также американец высказался о следующем сопернике на US Open – 2021. За выход в четвертьфинал Дженсон поборется с первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем.

«Это огромный вызов. Один из самых сложных в карьере. Но я верю в себя и в то, что показываю на корте. Вокруг меня отличная команда, которая поможет мне восстановиться к матчу. Я снова выйду на корт, чтобы сражаться. Это будет интересно. Уверен, соберётся много людей», — сказал Бруксби.