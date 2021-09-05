Тарпищев: трибуны и игроки справедливо давили на Циципаса из-за перерывов на US Open

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев высказался о скандале на US Open – 2021, связанном с туалетными перерывами третьей ракетки мира грека Стефаноса Циципаса. А также назвал причины поражения грека от 18-летнего испанца Карлоса Алькараса Гарфии в третьем круге турнира. Встреча завершилась со счётом 6:4, 4:6, 7:6 (7:2), 0:6, 7:6 (7:5) в пользу Алькараса.
«Циципас проиграл Алькарасу в моторности, в быстроте передвижений. Он нацеливался на победу в данном турнире. Но перед ним встал вопрос восстановления: всё-таки пять сетов против Маррея провёл. Потенциала не хватает, плюс не хватило счастливой жеребьёвки.
Справедливо, что на Циципаса давили и игроки, и трибуны из-за туалетных перерывов. Они растянуты. Непонятно, где лимит времени на такие вещи. Его надо придерживаться. Зверев же не голословно говорит, что Циципасу подсказывают», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
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