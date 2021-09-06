Ольховский: для Медведева в финале US Open психологически легче был бы Зверев

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» в миксте, россиянин Андрей Ольховский высказался о перспективах Даниила Медведева и Анастасии Павлюченковой на Открытом чемпионате США – 2021.

«Даниил Медведев сейчас очень свежий, его игры проходят очень легко, да и он сам отмечает, что находится в хороших кондициях. Естественно, глядя на сетку, все ожидают, что Даниил дойдёт до финала. Очень важно, чтобы он был физически свежим. Уровень тенниса, который существует на сегодняшний день, — не низкий. Ожидать, что у Дани будут какие-то проблемы, не хотелось бы, но надо признать, все игроки сейчас играют неплохо.

В четвертьфинале Даня очень уверенно должен выиграть. А дальше: что Оже-Альяссим, что Алькарас, хотя и стоят ниже, но показывают хороший уровень тенниса. С другой стороны, в финал выйдет, скорее всего, Джокович, очень сложно обыграть его на «Шлемах». Хотя кто-то и считает, что в финале будет Зверев, я всё-таки отдаю предпочтение Новаку. Психологически для Медведева легче был бы Зверев. И есть предположение, что чрезмерное стремление взять титул у Джоковича может сыграть с ним плохую шутку. Точно предугадать финал не получится, но в любом случае будет очень интересно.

Что касается женщин, то Настя Павлюченкова сейчас показывает лучший теннис. Дело в том, что она именно наслаждается игрой. Я бы желал, естественно, победы, и думаю, она может пройти дальше по сетке», — приводит слова Ольховского сайт «Матч ТВ».