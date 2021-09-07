Фиш: людям не нравится Джокович, потому что он всё время обыгрывает их любимчиков
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Экс седьмая ракетка мира из США, серебряный призёр Олимпиады–2004 Марди Фиш высказался об отношении теннисных фанатов к первой ракетке мира сербу Новаку Джоковичу.
«Я чувствую, что людям не нравится Новак Джокович, потому что он всё время обыгрывает их любимых игроков. Они так сильно любят Роджера и Рафу (Федерера и Надаля. – Прим. «Чемпионата»), что не могут пропитаться тёплыми чувствами к Новаку. Джокович завершит карьеру, завоевав более 23 титулов на турнирах «Большого шлема». Его нужно обнять!» — высказался Фиш в своём «твиттере».
Ранее Джокович вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата США – 2021, обыграв американца Дженсона Бруксби со счётом 1:6, 6:3, 6:2, 6:2. Отметим, что титул в Нью-Йорке принесёт сербу календарный «Большой шлем».
Новость по темеНовак Джокович признался, что не удивляется своим победам на турнирах «Большого шлема»
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