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Мартина Навратилова оценила шансы 18-летней Эммы Радукану на победу в US Open — 2021

Мартина Навратилова оценила шансы 18-летней Эммы Радукану на победу в US Open — 2021
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Бывшая первая ракетка мира, девятикратная чемпионка Уимблдона Мартина Навратилова назвала игровые преимущества 18-летней британской теннисистки Эммы Радукану.

«Эмма на 99,9% правильно выбирает направления своих ударов. У неё очень высокий уровень теннисного IQ, она развита интеллектуально. Она уже почти сформировавшаяся теннисистка, хотя её карьера только начинается», — приводит слова Навратиловой BBC.

Также Навратилова оценила шансы Радукану на победу в Открытом чемпионате США — 2021.

«В сетке ещё остались хорошие теннисистки. У Эммы есть шансы на победу, но, если честно, довольно небольшие. Да, она уже в четвертьфинале, но шансов у неё даже меньше, чем у всех остальных, потому что на данный момент другие девушки сильнее прокачали свои фирменные удары», — сказала Мартина.

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