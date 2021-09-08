Наборы из блокнота и ручки с автографом Новака Джоковича продаются за $ 740
Поделиться
Известная немецкая компания Montblanc выпустила специальную серию наборов из канцелярских принадлежностей — ручки и ежедневника в сотрудничестве с фондом первой ракетки мира серба Новака Джоковича. Каждый комплект идёт с автографами Джоковича и стоит $ 740 (около 54 тыс. рублей).
Фото: https://www.montblanc.com/en-us
Ранее Джокович в четвёртом круге турнира Открытого чемпионата США — 2021 обыграл американца Дженсона Бруксби со счётом 1:6, 6:3, 6:2, 6:2. В четвертьфинале турнира сербский теннисист встретится с итальянцем Маттео Берреттини. Отметим, что в случае победы на US Open — 2021 Джокович соберёт календарный «Большой шлем». Подобного результата в последний раз в Открытой эре (с 1968 года) достигал австралиец Род Лэйвер в 1969 году.
Комментарии
- 8 сентября 2021
-
19:55
-
19:30
-
19:01
-
18:51
-
18:31
-
18:01
-
17:35
-
16:55
-
16:23
-
15:51
-
15:34
-
15:19
-
14:56
-
14:02
-
13:45
-
12:47
-
12:23
-
11:50
-
11:46
-
11:07
-
11:01
-
10:51
-
10:10
-
09:52
-
09:50
-
09:22
-
09:16
-
08:47
-
08:37
-
08:29
-
08:19
-
08:12
-
05:39
-
05:27
-
04:53
Партнерский контент