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Наборы из блокнота и ручки с автографом Новака Джоковича продаются за $ 740

Наборы из блокнота и ручки с автографом Новака Джоковича продаются за $ 740
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Известная немецкая компания Montblanc выпустила специальную серию наборов из канцелярских принадлежностей — ручки и ежедневника в сотрудничестве с фондом первой ракетки мира серба Новака Джоковича. Каждый комплект идёт с автографами Джоковича и стоит $ 740 (около 54 тыс. рублей).

Фото: https://www.montblanc.com/en-us

Ранее Джокович в четвёртом круге турнира Открытого чемпионата США — 2021 обыграл американца Дженсона Бруксби со счётом 1:6, 6:3, 6:2, 6:2. В четвертьфинале турнира сербский теннисист встретится с итальянцем Маттео Берреттини. Отметим, что в случае победы на US Open — 2021 Джокович соберёт календарный «Большой шлем». Подобного результата в последний раз в Открытой эре (с 1968 года) достигал австралиец Род Лэйвер в 1969 году.

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