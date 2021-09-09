В Сочи будет построена академия тенниса Елены Весниной

Российская спортсменка Елена Веснина сообщила в «инстаграме», что в Сочи откроется её теннисная академия.



«В солнечном городе Сочи будет построена академия тенниса Елены Весниной. Очень хочу, чтобы вы, моя insta-семья, разделили со мной мой трепет. Конец реконструкции назначен на 2024-й год, и на время стройки 500 молодых теннисистов потеряют возможность тренировок на привычных для себя кортах. Но я уверена, что все с пониманием примут это временное неудобство в связи с неизбежностью модернизации школы во благо многих поколений юных спортсменов.

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Сейчас я активно работаю над техническим заданием, хочу вложить в этот проект весь свой опыт организаторской и тренировочной деятельности, который я получила на всех лучших теннисных стадионах и академиях мира. Спрашиваю советы у директоров крупнейших турниров, владельцев и управленцев теннисных академий.

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Хочу от души поблагодарить губернатора Краснодарского Края Кондратьева Вениамина Ивановича и мэра города Сочи Копайгародского Алексея Сергеевича. Они прислушались к тому, что в городе есть проблемы с кортами, и оперативно дали соответствующие указания.

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Не преувеличу, сказав, что это огромный шаг вперёд для развития тенниса в стране, особенно в Сочи, где у детей наконец появится полноценная база для тренировок и проведения крупнейших юниорских и взрослых соревнований. Работы много, она сложная и невероятно увлекательная! У нас всё получится», — написала Веснина.

Фото можно посмотреть в «инстаграме» Елены Весниной.