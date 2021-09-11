Джокович побил рекорд Федерера по количеству побед над соперниками из топ-10
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34-летний сербский теннисист Новак Джокович, обыгравший в полуфинале US Open – 2021 представителя Германии Александра Зверева в тяжелейшем 5-сетовом матче (4:6, 6:2, 6:4, 4:6, 6:2), побил один из внушительных рекордов 40-летнего швейцарца Роджера Федерера.
Победа над Зверевым (4-й номер рейтинга) для Джоковича стала 225-й в карьере над соперниками, входящими в топ-10 рейтинга. Именно этот рекорд Федерера и удалось побить Новаку. При этом, Джокович 31-й раз вышел в финал серии турниров «Большого шлема», повторив рекорд всё того же Федерера.
Напомним, соперником Новака Джоковича по финалу турнира станет 25-летний представитель России Даниил Медведев, обыгравший в полуфинале канадца Феликса Оже-Альяссима (6:4, 7:5, 6:2).
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