Новак Джокович с женой призвали прекратить нападки на Стефаноса Циципаса

Первая ракетка мира серб Новак Джокович и его жена Елена призвали прекратить нападки на грека Стефаноса Циципаса из-за его продолжительных туалетных перерывов.
Соперники Циципаса, в частности, британец Энди Маррей и француз Адриан Маннарино, раскритиковали грека за продолжительные туалетные перерывы, которые Стефанос брал во время матчей на US Open — 2021. Это вызвало бурную реакцию теннисной общественности, в адрес Циципаса начали поступать обвинения в жульничестве.
«Я должен вступиться за Стефаноса Циципаса. На мой взгляд, он ничего не нарушал. Правила размытые. Конечно, можно спорить, и у всех есть мнение. Мы немного отвлеклись, но в последние недели эта тема была одной из самых обсуждаемых. И я считаю, что он не заслужил тех нападок, которые на него обрушились. Я поддерживаю Стефаноса», — сказал Джокович в эфире Eurosport после победы над Александром Зверевым в полуфинале US Open – 2021.
Позднее жена Джоковича Елена присоединилась к словам мужа.
«Это. Уважение. Сострадание. Понимание. Поддержка. Хватит обвинений и нападок. Больше никаких издевательств», — написала Елена в своём «твиттере», сделав репост вышеприведённых слов Джоковича.
- 11 сентября 2021
-
10:09
-
09:53
-
08:53
-
08:41
-
07:07
-
06:42
-
06:26
-
06:17
-
06:09
-
03:26
-
02:24
-
01:40
-
01:24
-
01:12
-
00:55
-
00:49
-
00:49
-
00:41
-
00:35
-
00:21
-
00:12
- 10 сентября 2021
-
23:53
-
21:52
-
21:06
-
20:34
-
19:00
-
16:51
-
16:00
-
15:01
-
14:31
-
14:26
-
13:55
-
13:54
-
13:00
-
12:51