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Новак Джокович с женой призвали прекратить нападки на Стефаноса Циципаса

Новак Джокович с женой призвали прекратить нападки на Стефаноса Циципаса
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Первая ракетка мира серб Новак Джокович и его жена Елена призвали прекратить нападки на грека Стефаноса Циципаса из-за его продолжительных туалетных перерывов.

Соперники Циципаса, в частности, британец Энди Маррей и француз Адриан Маннарино, раскритиковали грека за продолжительные туалетные перерывы, которые Стефанос брал во время матчей на US Open — 2021. Это вызвало бурную реакцию теннисной общественности, в адрес Циципаса начали поступать обвинения в жульничестве.

«Я должен вступиться за Стефаноса Циципаса. На мой взгляд, он ничего не нарушал. Правила размытые. Конечно, можно спорить, и у всех есть мнение. Мы немного отвлеклись, но в последние недели эта тема была одной из самых обсуждаемых. И я считаю, что он не заслужил тех нападок, которые на него обрушились. Я поддерживаю Стефаноса», — сказал Джокович в эфире Eurosport после победы над Александром Зверевым в полуфинале US Open – 2021.

Позднее жена Джоковича Елена присоединилась к словам мужа.

«Это. Уважение. Сострадание. Понимание. Поддержка. Хватит обвинений и нападок. Больше никаких издевательств», — написала Елена в своём «твиттере», сделав репост вышеприведённых слов Джоковича.

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