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Даниил Медведев — журналистам: давайте проведём интересную пресс-конференцию

Даниил Медведев — журналистам: давайте проведём интересную пресс-конференцию
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Российский теннисист Даниил Медведев обратился к журналистам перед началом пресс-конференции, посвящённой его победе на Открытом чемпионате США, сообщает официальный сайт турнира. В финале он обыграл 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича со счётом 6:4, 6:4, 6:4.

«Привет, ребята. Давайте проведём интересную пресс-конференцию. Мне нравятся интересные пресс-конференции», — сказал Медведев.

Медведев стал первым российским спортсменом, выигравшим Открытый чемпионат США после Марии Шараповой в 2006 году. Тогда 19-летняя Шарапова в финале обыграла бельгийку Жюстин Энен со счётом 6:4, 6:4. Для Даниила это первый титул на турнирах «Большого шлема». Ранее россиянин дважды выходил в финал, но в обоих случаях проигрывал.

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