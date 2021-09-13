Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Даниил Медведев прокомментировал победу над Новаком Джоковичем в финале US Open

Даниил Медведев прокомментировал победу над Новаком Джоковичем в финале US Open
Комментарии

Российский теннисист Даниил Медведев поделился впечатлениями от победы на Открытом чемпионате США. В финале он обыграл серба Новака Джоковича со счётом 6:4, 6:4, 6:4.

«Перед игрой мы всегда обсуждаем тактику с тренером. Обычно это занимает 5–10 минут, обсуждаем мелкие детали: куда мне нужно подавать, что делать во время розыгрышей. Когда я готовлюсь к матчу с Новаком, обсуждение занимает 30 минут. Почему? Потому что мы уже играли раньше где-то семь раз. Каждая новая игра отличается от предыдущей, потому что он очень хорош. В каждом матче Новак меняет тактику и свой подход.

У меня был чёткий план на каждый момент. Но, конечно, во многом это зависит от Джоковича. Иногда тебе нужно играть агрессивно, иногда — осторожно. У меня был план, кажется, он сработал.

Пожалуй, Джокович не показал лучшей игры. Он ощущал большое давление. Я тоже чувствовал давление. Однако я рисковал на второй подаче, потому что был уверен в себе. Я не хотел дарить ему лёгкие подачи. Таков был мой план. Я сумел всё выполнить здорово, потому что был уверен в себе в трудные моменты», — цитирует Медведева официальный сайт турнира.

Новость по теме
Даниил Медведев опубликовал пост после победы на US Open, пресс-служба ATP отреагировала
Русское чудо в Америке! Даниил Медведев выиграл US Open и лишил Джоковича «Большого шлема» Русское чудо в Америке! Даниил Медведев выиграл US Open и лишил Джоковича «Большого шлема»
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021