Даниил Медведев оценил игру Новака Джоковича в финале US Open

Российский теннисист Даниил Медведев, обыгравший серба Новака Джоковича в финале US Open со счётом 6:4, 6:4, 6:4, оценил игру соперника.

«Я обыграл Новака в трёх сетах. В Лондоне я тоже не отдал ему ни сета. Теннис — брутальный вид спорта, ты не можешь ошибаться в матчах с топ-игроками. Я топ-теннисист, Джокович тоже. На Итоговом чемпионате в Лондоне было то же самое. Тогда я подумал: „Это было странно, я выиграл легко“.

Может быть, у него был плохой день. Если вспоминать наш матч в Австралии, то там я играл не лучшим образом. Но люди всё равно будут говорить, что Новак там меня уничтожил.

Всё решают мелкие детали. Сегодня Новак не показал свой лучший теннис. Мы видели, что он может играть лучше. Вопрос в том, смог бы я его победить, если бы он играл в свой лучший теннис? Ответа мы никогда не узнаем. Я просто рад победе», — цитирует Медведева официальный сайт турнира.