Даниил Медведев — о финале US Open: при счёте 5:4 ноги адски сводило, боялся упасть

Российский теннисист Даниил Медведев рассказал о трудностях, которые испытывал в ходе финального матча US Open с сербом Новаком Джоковичем. Уроженец Москвы победил со счётом 6:4, 6:4, 6:4.

«Всё было идеально до счета 5:2, потом матчбол, две двойные, проигранное очко. При счёте 5:3 понял, что Новак такие матчи вытаскивал, нужно терпеть до конца. Меня сводило адски на 5:4, нервы, все ноги просто сковало. Понимал, что нужно подавать, но при первом или втором розыгрыше я бегал из стороны в сторону, ноги сковало настолько, что боялся упасть.

40:15 — двойная, понимал, что если этот гейм проиграю, то уже вряд вытащу матч, уже просто не могу ходить. Наконец-то прошла первая, и просто облегчение», — цитирует Медведева сайт «Матч ТВ».