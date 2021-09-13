Даниил Медведев — о победе на US Open: можно отпраздновать. Надеюсь, в новости не попаду

Российский теннисист Даниил Медведев поделился впечатлениями от завоевания титула на US Open-2021. В финале он обыграл серба Новака Джоковича со счётом 6:4, 6:4, 6:4.

«Эмоции успокоились, какое-то время прошло. Радость и облегчение, потому что одно дело, когда об этом даже не мечтаешь, и другое, когда был в двух финалах. Понимаешь, что если этого не сделаешь, а жалеть не о чем, потому что старался изо всех сил, то горечь останется. Поэтому чувствую радость и облегчение. Круто, что нет турниров в ближайшие неделю-две, можно отпраздновать. Надеюсь, не попаду в новости, ничего противозаконного делать не буду.

У теннисистов так, после турниров нет времени отпраздновать. К примеру выиграл в Канаде, знаешь, что через два дня матч в Цинциннати, надо быть готовым. Сразу всем ответил на поздравления — следующий турнир. Могу позволить отвлечься от тенниса на неделю, насладиться жизнью, хорошо провести время», — цитирует Медведева сайт «Матч ТВ».