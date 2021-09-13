Даниил Медведев отреагировал на поведение болельщиков в финале US Open

Российский теннисист Даниил Медведев рассказал, как на него влияло поведение болельщиков в финале Открытого чемпионата США. Уроженец Москвы со счётом 6:4, 6:4, 6:4, обыграл серба Новака Джоковича, которого активно поддерживали зрители на трибунах.

«Это точно было тяжело. По-другому и не скажешь. Я знал, что мне остаётся лишь сохранять концентрацию. Я не знаю, что случилось бы, если бы счёт стал 5:5 в третьем сете, начал бы я сходить с ума или нет. Этого не произошло. Я знал, что должен сосредоточиться на себе, на том, что нужно сделать для победы в матче.

Зрители не болели против меня, они поддерживали Новака. Они хотели, чтобы их любимец собрал календарный «Шлем». Но я точно допустил несколько двойных ошибок из-за этого. Однако и победа от этого становится слаще. Я наконец сумел попасть первым мячом на матчболе.

Всё, что происходит впервые, является особенным. Когда я выиграл свой первый юниорский турнир, это много значило для меня. Когда я выиграл первый «фьючерс», то был просто счастлив. Я знаю, что когда ты что-то повторяешь, то эмоции уже будут другими, по крайней мере, если ты при этом не творишь историю. Я был невероятно счастлив, когда победил на «Мастерсе». Не так много игроков побеждают на них. Но после очередной победы на «Мастерсе» я захотел большего.

Сейчас я просто счастлив. Это мой первый титул на турнире «Большого шлема». Я не знаю, выиграю ли второй и третий. Сейчас я радуюсь. В ближайшее время турниров на будет, так что я буду праздновать. Русские знают, как надо праздновать», — цитирует Медведева официальный сайт турнира.