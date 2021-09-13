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Карен Хачанов — о финале US Open: в глазах Джоковича был виден страх

Карен Хачанов — о финале US Open: в глазах Джоковича был виден страх
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Российский теннисист Карен Хачанов прокомментировал победу соотечественника Даниила Медведева на Открытом чемпионате США. В финальном матче Даниил обыграл серба Новака Джоковича со счётом 6:4, 6:4, 6:4.

«Записал ему голосовое сообщение, поздравил. В Нью-Йорке был час ночи, думаю, он отмечал, 100%. Умеет ли он отрываться? Редко, но метко. После такой победы это нужно отпраздновать, всех поблагодарить и двигаться дальше. Неважно, плохой турнир или хороший. Думаю, он понимает уже, что надо двигаться дальше.

Что нужно сделать для победы над Новаком? Всегда тяжело исключать его из фаворитов. Он мог реально пойти на матч и не оставить Дане шансов, но получилось то, что получилось, эмоции взяли верх. Виден был страх в глазах, давление это, он был в тотальном блоке. Он при этом всё равно играл, Даня большой молодец, что его обыграл», — цитирует Хачанова сайт «Матч ТВ».

Карен также отреагировал на слёзы Джоковича во время финального матча.

«Рыдал ли я прямо на корте? На корте нет, в раздевалке было, по-моему. Я понимаю, что его распирало изнутри», — сказал Хачанов.

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