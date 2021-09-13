Владимир Познер прокомментировал победу Даниила Медведева на US Open-2021

Известный журналист и телеведущий Владимир Познер прокомментировал победу российского теннисиста Даниила Медведева на US Open. В финале уроженец Москвы обыграл серба Новака Джоковича со счётом 6:4, 6:4, 6:4.

«Перед матчем не казалось, что Джокович был таким уж фаворитом. Он на этом первенстве проиграл много сетов, был далеко не безупречен. На нём было большее давление, чем на Медведеве, потому что он шёл на абсолютный рекорд — 21 победу. Поэтому я считал, что победа Медведева вполне возможна. Для меня это не было неожиданностью, но я очень обрадовался. Причём, когда он выиграл второй сет, началось напряжение, потому что Джокович не раз проигрывал 0-2 по сетам, а потом выигрывал 3.



Публика, естественно, поддерживала Джоковича, потому что хотела увидеть 5 сетов и то, как творится история. Дважды было, что Медведев совершал ошибки на подаче, когда Джокович делал брейк. У меня не было ощущения, что Медведев хоть сколько-нибудь начинал нервничать: он как играл, так и играл», — цитирует Познера сайт «Матч ТВ».