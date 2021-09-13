Донской — о Медведеве: вообще не представляю, как он так двигается по корту с его ростом

Российский теннисист Евгений Донской высказался о финале US Open – 2021, где его соотечественник Даниил Медведев обыграл серба Новака Джоковича со счётом 6:4, 6:4, 6:4 и завоевал первый титул на турнире «Большого шлема».

«В целом Даниил Медведев выступил на US Open превосходно, божественно и невероятно. Все были очень счастливы. Мне кажется, это самый крутой момент в российском теннисе за последние лет 15. Финал я, к сожалению, не смотрел, потому что нахожусь на турнире. Но, как проснулся, сразу же посмотрел результаты. Сон как рукой сняло. Это очень круто. Честно, ожидал, что Даня выиграет. Я действительно думал, что у него есть шансы. Там много факторов, мы обсуждали с некоторыми игроками здесь на турнире, что Медведев просто так не отдаст, что он подошёл к финалу, проиграв только один сет. Поэтому я ожидал от него победы.

Не могу сказать, что до финала я думал, что у Джоковича прям намного больше шансов. Мне казалось, что борьба точно будет, а в итоге Медведев и без суперборьбы одолел Джоковича. Даня очень круто двигается по корту, играет очень глубоко, хорошо принимает, хотя и далеко стоит. Он видит, когда люди идут к сетке, и может обвести. Если люди не идут к сетке, он пытается играть глубоко. Вроде думаешь, если он там так стоит, то можно держать мяч и ждать удобного, но нет, если сыграешь короче, он сразу придавит. Даня очень мало ошибается, играет плотно. Подача у него просто невероятная. Я вообще не представляю, как он так двигается по корту с его ростом.

В третьем сете, думаю, на 5:2 больше сыграли свою роль не зрители, а нервы Даниила. Но я не видел матч, поэтому сложно комментировать. Когда публика болеет против тебя, это не всегда тяжело. Иногда ты подпитываешься и, грубо говоря, назло этим же зрителям пытаешься выиграть. Так легче концентрироваться. Когда все за тебя, ты боишься подвести этих людей, когда против — ты играешь сам с собой», — приводит слова Донского сайт «Матч ТВ».