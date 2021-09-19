Дядя Надаля: был удивлён, что Джокович не справился с давлением в финале US Open

Тони Надаль, дядя и бывший тренер испанского теннисиста Рафаэля Надаля, высказался о причинах поражения серба Новака Джоковича в финале US Open – 2021. Джокович со счётом 4:6, 4:6, 4:6 проиграл россиянину Даниилу Медведеву.

Напомним, в случае победы над Медведевым Джокович собрал бы календарный «Большой шлем». Подобного результата в Открытой эре (с 1968 года) в мужском одиночном разряде добивался лишь один теннисист — австралиец Род Лэйвер в 1969 году.

«Невероятный груз всего, что было на кону, не позволил ему бороться с искромётной игрой Даниила Медведева. Честно, я был удивлён, что он не справился с давлением.

Может быть, в последние годы он стал чуть менее психологически устойчивым, но мы привыкли, что он обладает выдающейся способностью справляться с напряжёнными моментами. Джокович знал, что это самый важный матч в его жизни, он бы раз и навсегда завершил споры о величайшем игроке в истории. Очевидно, это поражение он воспринял болезненно, но серб оправится», — приводит слова Надаля Tennis Head.