Веснина и Фоньини рассказали, почему трудно совмещать теннис и воспитание детей

Россиянка Елена Веснина и итальянец Фабио Фоньини рассказали о трудностях, связанных с совмещением ролей родителей и профессиональных теннисистов.
20 ноября 2018 года олимпийская чемпионка Веснина родила дочь Елизавету. Фоньини же состоит в браке с чемпионкой US Open Флавией Пеннеттой, они являются родителями сына Федерико и дочери Фары. В июле пара сообщила, что ждёт третьего ребёнка.
«После рождения ребёнка твоё тело меняется, ты имеешь дело с гормонами и бессонными ночами. Лиза плохо спала, она очень активный ребёнок. Но мне нравилось то время, даже без сна. Это сила мам. Это самая тяжёлая работа в мире, но при этом самая лучшая. Ты видишь улыбку своего ребёнка и забываешь обо всём на свете», — приводит слова Весниной пресс-служба ATP.
«Быть отцом тяжело. Когда ты профессиональный игрок, ты обязан соблюдать определённую рутину. Это трудно, когда у тебя дети. Но в данный момент они дома, и я очень скучаю. Хорошо, когда я играю в Европе, у меня всегда есть шанс заглянуть домой», — добавил Фоньини.
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