Квитова: Индиан-Уэллс — это теннисный рай

Чешская теннисистка Петра Квитова в комплиментарном стиле высказалась об Индиан-Уэллсе (США), в котором начиная со следующей недели пройдёт престижный турнир категории WTA 1000.



«Индиан-Уэллс — это теннисный рай. Не знаю другого такого места», — написала Петра на своей странице в «Инстаграм».

Соперницей Петры по матчу первого раунда станет лишь одна из победительниц квалификации, либо представительница Нидерландов Аранча Рус.



Ранее о своей подготовке к соревнованиям в Индиан-Уэллс рассказала россиянка Анастасия Павлюченкова. Помимо неё в основной посев турнира попали Дарья Касаткина (20) и Вероника Кудерметова (25).



Касаткина во втором раунде встретится либо с хорваткой Донной Векич, либо с победительницей квалификации. Павлюченкова сразится с победительницей матча Кайя Канепи (Эстония) — Мэдисон Кис (США). Кудерметова сыграет либо с соотечественницей Людмилой Самсоновой, либо с победительницей квалификации.