Кафельников отреагировал на игру Самсоновой

Олимпийский чемпион по теннису Евгений Кафельников прокомментировал игру российской теннисистки Людмилы Самсоновой.
«Как же здорово исполняет подачу Самсонова. И вообще, мне очень нравится как она играет», — написал Кафельников в своём «твиттере».
В четверг 22-летняя Людмила Самсонова (42-е место рейтинга) вышла во второй круг турнира в Индиан-Уэллсе (США). Она оказалась сильнее 27-летней представительницы Украины Катерины Козловой (136-е место рейтинга). Встреча завершилась победой Самсоновой в двух сетах – 6:4, 7:6 (8:6). В следующем круге турнира Самсонова встретится с соотечественницей – Вероникой Кудерметовой (25-е место рейтинга).
Кафельников первым из российских теннисистов выиграл турнир «Большого шлема» в одиночном разряде и стал первой ракеткой мира.
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