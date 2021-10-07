Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Ракетка Медведева и форма Радукану с US Open появились в музее Зала теннисной славы

Ракетка Медведева и форма Радукану с US Open появились в музее Зала теннисной славы
Комментарии

В музее Международного зала теннисной славы в Ньюпорте (США) выставили подписанную ракетку россиянина Даниила Медведева, с которой он выиграл Открытый чемпионат США. Также одним из экспонатов стала форма чемпионки последнего US Open британки Эммы Радукану.

Публикация доступна в «твиттере» музея Международного зала теннисной славы.

Напомним, вторая ракетка мира Даниил Медведев обыграл первого номера рейтинга Новака Джоковича в финальном матче US Open со счётом 6:4, 6:4, 6:4. Россиянин стал третьим российским теннисистом, которому удалось выиграть титул турнира «Большого шлема».

Британская теннисистка Эмма Радукану сенсационно стала победительницей Открытого чемпионата США. В решающем матче Радукану, начавшая соревнования с квалификации, нанесла поражение Лейле Фернандес из Канады со счётом 6:4, 6:3.

Новость по теме
Маррей предположил, что помогло Радукану достичь успеха в текущем сезоне
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021