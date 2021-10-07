Ракетка Медведева и форма Радукану с US Open появились в музее Зала теннисной славы

В музее Международного зала теннисной славы в Ньюпорте (США) выставили подписанную ракетку россиянина Даниила Медведева, с которой он выиграл Открытый чемпионат США. Также одним из экспонатов стала форма чемпионки последнего US Open британки Эммы Радукану.
Публикация доступна в «твиттере» музея Международного зала теннисной славы.
Напомним, вторая ракетка мира Даниил Медведев обыграл первого номера рейтинга Новака Джоковича в финальном матче US Open со счётом 6:4, 6:4, 6:4. Россиянин стал третьим российским теннисистом, которому удалось выиграть титул турнира «Большого шлема».
Британская теннисистка Эмма Радукану сенсационно стала победительницей Открытого чемпионата США. В решающем матче Радукану, начавшая соревнования с квалификации, нанесла поражение Лейле Фернандес из Канады со счётом 6:4, 6:3.
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