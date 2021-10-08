Оже-Альяссим — о турнире в Индиан-Уэллсе: рано или поздно смена поколений произошла бы

11-ракетка мира из Канады Феликс Оже-Альяссим прокомментировал отсутствие на соревнованиях в Индиан-Уэлссе представителей «Большой тройки»: Новака Джоковича, Рафаэля Надаля и Роджера Федерера.



«Рано или поздно смена поколений в мужском теннисе должна была произойти. Тем не менее Джокович по-прежнему является первой ракеткой мира, а Надаль и Федерер всё ещё готовы вернуться на топовый уровень. Тем не менее сейчас мы имеет «Мастерс», на котором средний возраст первой восьмёрки сеяных составит 23 года. Представьте, какой сумасшедшей будет конкуренция за титул.



Если говорить обо мне, то я всё ещё молодой парень, который пытается обосноваться среди топовых теннисистов. Я готов бороться за победу на всех крупных турнирах как в этом году, так и в следующем. Для меня это является невероятным вызовом и мотивацией», — цитирует Оже-Альяссима официальный сайт АТР.

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