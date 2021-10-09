Павлюченкова встретится с 19-летней Фернандес в 3-м круге турнира в Индиан-Уэллсе

19-летняя канадская теннисистка Лейла Фернандес во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе обыграла француженку Ализе Корне со счётом 6:2, 6:3.

Матч продолжался 1 час 21 минуту. Канадская спортсменка сделала один эйс, допустила две двойные ошибки, а также реализовала пять брейк-пойнтов из девяти. В третьем круге турнира Фернандес встретится с россиянкой Анастасией Павлюченковой, обыгравшей американку Мэдисон Кис со счётом 6:3, 6:1.

Ранее, во втором круге турнира победительница US Open — 2021 Эмма Радукану проиграла 100-й ракетке мира, белоруске Александре Саснович.

Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 6 по 17 октября. Общий призовой фонд турнира составляет $ 8,3 млн. Действующим победителем турнира является канадка Бьянка Андрееску, которая в финале 2019 года победила немку Анжелику Кербер. В 2020 году турнир был отменён.