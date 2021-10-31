Беккер рассказал, кто и когда может стать первой ракеткой мира вместо Джоковича

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немец Борис Беккер предположил, когда Новак Джокович покинет вершину рейтинга ATP.

«Думаю, смена поколений в теннисе уже произошла. Пока у нас нет только новой первой ракетки мира, это всё ещё Новак Джокович. Но Медведев находится на втором месте, Циципас на третьем, Зверев на четвёртом – для меня это и есть смена караула.

Что-то действительно произошло. За последние два года вообще многое. На самом деле, для меня вопрос времени, когда один из этих трёх молодых игроков станет номером один, предполагаю, что это произойдёт в следующем году. Это вполне реально. Конечно, многое ещё зависит от Джоковича. Он до сих пор главный фаворит, но Новак не молодеет», — приводит слова Беккера Eurosport.uk.