Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Эжени Бушар предстала в образе персонажа из мультсериала «Гриффины»

Эжени Бушар предстала в образе персонажа из мультсериала «Гриффины»
Комментарии

Канадская теннисистка Эжени Бушар не стала пропускать очередной Хэллоуин и представила подписчикам своего «инстаграма» очередной наряд. На этот раз экс пятая ракетка мира предстала в образе Мег Гриффин из мультсериала «Гриффины».

«Заткнись, Мег», — так Бушар подписала фото, обыгрывая фразу Питера Гриффина, — отца своего персонажа.

Напомним, в начале июня 27-летней Бушар провели артроскопическую операцию в связи с разрывом подлопаточной мышцы. Последний матч Эжени провела в марте на турнире WTA-250 в Монтеррее (Мексика), где в первом круге проиграла китаянке Чжу Линь со счётом 5:7, 6:7 (3:7). Ранее канадка анонсировала скорое возвращение на корт.

Бушар – победительница одного турнира WTA. В 2014 году канадская теннисистка дошла до финала Уимблдона, где уступила представительнице Чехии Петре Квитовой со счётом 3:6, 0:6. В 2014 году Бушар выходила в полуфиналы Australian Open и Открытого чемпионата Франции.

«Ай да чертёнок!» Дерзкие образы Шараповой, Бушар и других звёзд тенниса на Хэллоуин «Ай да чертёнок!» Дерзкие образы Шараповой, Бушар и других звёзд тенниса на Хэллоуин
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021