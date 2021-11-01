Эжени Бушар предстала в образе персонажа из мультсериала «Гриффины»

Канадская теннисистка Эжени Бушар не стала пропускать очередной Хэллоуин и представила подписчикам своего «инстаграма» очередной наряд. На этот раз экс пятая ракетка мира предстала в образе Мег Гриффин из мультсериала «Гриффины».
«Заткнись, Мег», — так Бушар подписала фото, обыгрывая фразу Питера Гриффина, — отца своего персонажа.
Напомним, в начале июня 27-летней Бушар провели артроскопическую операцию в связи с разрывом подлопаточной мышцы. Последний матч Эжени провела в марте на турнире WTA-250 в Монтеррее (Мексика), где в первом круге проиграла китаянке Чжу Линь со счётом 5:7, 6:7 (3:7). Ранее канадка анонсировала скорое возвращение на корт.
Бушар – победительница одного турнира WTA. В 2014 году канадская теннисистка дошла до финала Уимблдона, где уступила представительнице Чехии Петре Квитовой со счётом 3:6, 0:6. В 2014 году Бушар выходила в полуфиналы Australian Open и Открытого чемпионата Франции.
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