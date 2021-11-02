Борис Беккер дал совет Александру Звереву

Чемпион шести турниров «Большого шлема» Борис Беккер дал совет немецкому теннисисту Александру Звереву. В настоящий момент Зверев занимает четвёртое место в рейтинге ATP.

По словам Беккера, Звереву необходимо сосредоточиться на том, чтобы заработать как можно больше очков на турнирах на крытых кортах, которые пройдут в ближайшее время.

«Он действительно стал уже игроком мирового класса. Его цель должна состоять в том, чтобы заработать как можно больше очков на крытых кортах, чтобы оказаться в оптимальной позиции и стать номером один в 2022 году. И, возможно, уже с победой в Мельбурне (на Открытом чемпионате Австралии. — Прим. «Чемпионата»)», — приводит слова Бориса Беккера издание Tennis World USA.