Комиссия ООН по правам человека отреагировала на пропажу Пэн Шуай

Организация Объединенных Наций (ООН) попросила правительство Китая предоставить информацию о местонахождении экс первой ракетки мира в парном разряде Пэн Шуай. Напомним, спортсменка перестала выходить на связь после того, как заявила о домогательствах со стороны бывшего вице-премьера Китая Чжана Гаоли.



«Очень важно получить данные о местонахождении Шуай и доказательства её благополучия. Мы просим провести прозрачное расследование её обвинений в сексуальном насилии», — цитирует пресс-секретаря Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Лиз Троссен CBS News.



Напомним, президент WTA Стив Саймон пригрозил Китаю лишением всех теннисных турниров из-за инцидента с Шуай.



Ранее американка Серена Уильямс и россиянин Даниил Медведев высказались о ситуации вокруг пропажи Шуай.