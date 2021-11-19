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Комиссия ООН по правам человека отреагировала на пропажу Пэн Шуай

Комиссия ООН по правам человека отреагировала на пропажу Пэн Шуай
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Организация Объединенных Наций (ООН) попросила правительство Китая предоставить информацию о местонахождении экс первой ракетки мира в парном разряде Пэн Шуай. Напомним, спортсменка перестала выходить на связь после того, как заявила о домогательствах со стороны бывшего вице-премьера Китая Чжана Гаоли.

«Очень важно получить данные о местонахождении Шуай и доказательства её благополучия. Мы просим провести прозрачное расследование её обвинений в сексуальном насилии», — цитирует пресс-секретаря Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Лиз Троссен CBS News.

Напомним, президент WTA Стив Саймон пригрозил Китаю лишением всех теннисных турниров из-за инцидента с Шуай.

Ранее американка Серена Уильямс и россиянин Даниил Медведев высказались о ситуации вокруг пропажи Шуай.

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