Результаты всех матчей 13-го игрового дня на Australian Open — 2022

Сегодня, 29 января, на Открытом чемпионате Австралии прошёл предпоследний, 13-й игровой день. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию результаты финалов в женском одиночном и мужском парном разрядах.
Australian Open. Женщины. Финал
Эшли Барти (Австралия, 1) — Даниэль Коллинз (США, 27) — 6:3, 7:6 (7:2).
Мужской парный разряд. Финал
Ник Кирьос (Австралия) / Танаси Коккинакис (Австралия, WC) — Мэттью Эбден (Австралия) / Макс Пёрселл (Австралия) — 7:5, 6:4.
Australian Open завершится завтра мужским финалом, в котором сыграют россиянин Даниил Медведев (2) и испанец Рафаэль Надаль (6). Действующим победителем Australian Open в мужском одиночном разряде является первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович. В прошлогоднем финале он обыграл Медведева со счётом 7:5, 6:2, 6:2.
- 29 января 2022
-
16:02
-
15:52
-
15:48
-
15:41
-
15:27
-
15:15
-
14:48
-
14:40
-
14:38
-
14:20
-
13:58
-
13:44
-
13:42
-
13:39
-
13:36
-
13:28
-
13:22
-
13:12
-
12:52
-
12:33
-
12:13
-
11:58
-
11:56
-
11:21
-
11:21
-
11:03
-
10:58
-
10:47
-
10:40
-
09:49
-
09:41
-
09:39
-
09:30
-
09:20
-
08:53