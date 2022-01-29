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Australian Open — 2022, 29 января, турнирная сетка и результаты всех матчей

Результаты всех матчей 13-го игрового дня на Australian Open — 2022
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Сегодня, 29 января, на Открытом чемпионате Австралии прошёл предпоследний, 13-й игровой день. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию результаты финалов в женском одиночном и мужском парном разрядах.

Australian Open. Женщины. Финал
Эшли Барти (Австралия, 1) — Даниэль Коллинз (США, 27) — 6:3, 7:6 (7:2).

Турнирная сетка (женщины)

Мужской парный разряд. Финал
Ник Кирьос (Австралия) / Танаси Коккинакис (Австралия, WC) — Мэттью Эбден (Австралия) / Макс Пёрселл (Австралия) — 7:5, 6:4.

Турнирая сетка (мужские пары)

Australian Open завершится завтра мужским финалом, в котором сыграют россиянин Даниил Медведев (2) и испанец Рафаэль Надаль (6). Действующим победителем Australian Open в мужском одиночном разряде является первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович. В прошлогоднем финале он обыграл Медведева со счётом 7:5, 6:2, 6:2.

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