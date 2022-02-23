Хачанов — перед матчем с Джоковичем: я ощущаю некоторый душевный подъём

Российский теннисист Карен Хачанов прокомментировал свою победу в матче первого круга турнира в Дубае (ОАЭ), в котором его соперником был представитель Австралии Алекс де Минор.
«Я действительно ощущаю некоторый душевный подъём. У меня очень неплохие ощущения, и можно сказать, что я воодушевлен показываемой игрой. Конечно, я всегда хочу выигрывать подобные матчи, как с Батистой, который я проиграл в равной борьбе. Сегодня я также мог проиграть, однако я победил, и завтра у меня будет возможность вновь выйти на корт», — приводит слова Хачанова после матча с де Минором Tennis Head.
Напомним, что встреча Хачанова с де Минором закончилась со счётом 6:3, 6:7 (1:7), 7:5 в пользу Карена. Продолжительность противостояния составила 2 часа 48 минут.
Напомним, что в третьем круге Хачанов встретится с первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем. Матч состоится в среду, 23 февраля. Начало в 18:00 мск.
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