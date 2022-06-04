Андрей Чесноков объяснил, почему ему не понравился финал женского «Ролан Гаррос»

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года, победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков высказался о финале Открытого чемпионата Франции в женском одиночном разряде.



«Если бы Гауфф играла справа так же уверенно, как и слева, — всё могло быть по-другому. Целый букет ошибок! Она начинает гейм с 0:30… На таком уровне, где Свёнтек всех сносит перед собой, — это очень, очень много! В общем, мне матч не очень понравился. Хотелось увидеть борьбу: здесь же в одни ворота. Где-то даже разочаровался. Ну а что делать? Она на самом деле играет здорово», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.



Напомним, в финале Ига Свёнтек нанесла поражение 18-й сеяной Кори Гауфф из США со счётом 6:1, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 8 минут.



Свёнтек завоевала шестой титул в сезоне-2022 и во второй раз выиграла «Ролан Гаррос». Впервые он покорился польке в 2020 году.

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