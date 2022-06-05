Чесноков: в ближайшие тысячу лет никто не выиграет «Ролан Гаррос» 14 раз. Надаль — феномен

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года и победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков прокомментировал победу испанца Рафаэля Надаля (5) на Открытом чемпионате Франции 2022 года.

«Надаль – это какой-то феномен. В ближайшие тысячу лет никто не сможет выиграть 14 раз «Ролан Гаррос». На мой взгляд, это невозможно. Сможет ли Джокович приблизиться по победам к Надалю? Если бы он сыграл в Австралии, то это была бы другая история. Но встаёт вопрос, сможет ли он в следующем году поехать туда? Те слова, которые сказал премьер-министр Австралии в адрес Джоковича, может ли говорить дипломат? Он министр или колхозник? Поэтому думаю, что Джокович больше не выступит на турнирах в Австралии, а это для него большой минус», – сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.