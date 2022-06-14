Украинец Стаховский: Уимблдон – единственная организация, у которой есть моральный кодекс

Украинский теннисист Сергей Стаховский, ранее вступивший в ряды украинской армии, отреагировал на решение Ассоциации тенниса США (USTA) допустить российских и белорусских игроков до US Open – 2022 в нейтральном статусе.

««Вы не можете назначать цену за возможность жить в мире». Я приветствую Уимблдон, единственную организацию, у которой есть моральный кодекс», — написал Стаховский в своих социальных сетях.

Турнир «Большого шлема» на хардовом покрытии пройдёт в Нью-Йорке с 29 августа по 11 сентября. Его действующим чемпионом у мужчин является первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев, у женщин — 19-летняя британка Эмма Радукану.

Ранее министр спорта Украины заявил, что при допуске российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях хотя бы под нейтральным флагом украинские атлеты будут бойкотировать эти старты.