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Медведев — о победе над Ивашко: рад, что два раза подряд удалось пройти тяжёлое испытание

Медведев — о победе над Ивашко: рад, что два раза подряд удалось пройти тяжёлое испытание
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Первая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал победу над белорусом Ильёй Ивашко со счётом 7:6 (7:4), 6:3 и выход в четвертьфинал турнира категории АТР-500, который проходит в Галле (Германия).

Шесть дней назад Медведев и Ивашко встречались на турнире в Нидерландах, и встреча также завершилась в пользу россиянина.

«Он отличный теннисист. Ему очень не повезло с травмами в начале сезона. В конце прошлого года он показывал отличный теннис.

Я знаю его с ранних лет, мы играли в Futures, Challengers и в ATP Tour. Однажды он обыграл меня в Кубке Дэвиса, который является очень важным турниром. Так что он знает, как играть в теннис, умеет хорошо играть на траве, поэтому очень рад, что два раза подряд мне удалось пройти тяжёлое испытание», — приводит слова Медведева пресс-служба АТР.

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