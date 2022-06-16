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Чесноков: Хачанов очень сильно прибавил. Сегодня это совсем другой человек

Чесноков: Хачанов очень сильно прибавил. Сегодня это совсем другой человек
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Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года и победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков прокомментировал выход российского теннисиста Карена Хачанова в четвертьфинал травяного турнира в Галле (Германия). В матче второго круга Хачанов обыграл серба Ласло Джере со счётом 7:6 (7:4), 6:4.

«Хачанов умеет играть на всех покрытиях: на земле, харде, траве. Но мне кажется, что если он будет играть так же, как играл сегодня, то этого будет недостаточно для прохода Отте. По сравнению с прошлым годом Карен очень сильно прибавил, потому что в прошлом году он проигрывал тем, от кого я не ожидал, что они Карена могут обыграть. Сегодня это совсем другой Хачанов, нежели раньше», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

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