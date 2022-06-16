Чесноков: Хачанов очень сильно прибавил. Сегодня это совсем другой человек

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года и победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков прокомментировал выход российского теннисиста Карена Хачанова в четвертьфинал травяного турнира в Галле (Германия). В матче второго круга Хачанов обыграл серба Ласло Джере со счётом 7:6 (7:4), 6:4.
«Хачанов умеет играть на всех покрытиях: на земле, харде, траве. Но мне кажется, что если он будет играть так же, как играл сегодня, то этого будет недостаточно для прохода Отте. По сравнению с прошлым годом Карен очень сильно прибавил, потому что в прошлом году он проигрывал тем, от кого я не ожидал, что они Карена могут обыграть. Сегодня это совсем другой Хачанов, нежели раньше», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
- 16 июня 2022
-
23:21
-
22:56
-
21:54
-
21:43
-
20:17
-
20:15
-
20:03
-
19:50
-
19:45
-
19:39
-
19:23
-
19:05
-
17:44
-
16:08
-
15:54
-
15:46
-
14:53
-
13:14
-
10:01
-
09:06
-
08:48
-
08:30
-
08:17
-
08:08
-
07:34
-
03:18
-
00:45
- 15 июня 2022
-
23:58
-
23:18
-
22:06
-
21:57
-
20:44
-
20:07
-
18:49
-
18:13