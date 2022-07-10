Чесноков: раз говорите об участии Карацева в договорных матчах, предъявите доказательства

Бывший российский теннисист, полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года Андрей Чесноков прокомментировал информацию о возможном участии россиянина Аслана Карацева в договорных матчах. Ранее немецкие журналисты сообщили о проведении расследования о договорных матчах в теннисе. Они утверждают, что в схеме участвовал тренер Егор Яцюк, а также Карацев и грузинский теннисист Николоз Басилашвили.



«Когда в адрес спортсмена звучат столь серьёзные обвинения, они должны быть подкреплены весомыми доказательствами, фундаментальными и бескомпромиссными. Всё-таки информацию объявили на весь мир. Поэтому об этом следует говорить очень осторожно. Раз говорите, значит, предъявите данные о вине Карацева. И уж точно делать это должны уполномоченные люди, занимающиеся данным вопросом», — цитирует Чеснокова «RT на русском».

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