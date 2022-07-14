Серена Уильямс выложила яркое фото в жёлтом платье

23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американская теннисистка Серена Уильямс опубликовала яркую фотографию в жёлтом платье. Соответствующий снимок появился в соцсетях бренда, принадлежащего спортсменке.

Фото: из соцсетей бренда серены уильямс

Напомним, на Уимблдоне 2022 года 40-летняя Серена Уильямс не смогла преодолеть барьер первого раунда. Она в трёх сетах уступила представительнице Франции Армони Тан. До этого Уильямс-младшая семь раз выигрывала этот турнир в одиночном разряде. Победу на турнире одержала Елена Рыбакина (Казахстан).

Напомним, ранее Серена Уильямс во второй раз в карьере выбыла из рейтинга WTA.

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