Серена Уильямс сыграет на турнире в Торонто перед US Open

Американская теннисистка Серена Уильямс заявилась на турнир WTA-1000 в Торонто (Канада). Её имя появилось в заявочном листе, который опубликовали организаторы.



На турнире сыграют 41 теннисистка из топ-43 мирового рейтинга. Соревнования пропустят лишь немка Анжелика Кербер и украинка Элина Свитолина, которая в настоящее время беременна.



Уильямс и американка Софья Кенин использовали защищённый рейтинг. На турнире выступит и чемпионка 2019 года канадка Бьянка Андрееску. Ей дали уайлд-кард.



Ещё четыре обладательницы уайлд-кард будут объявлены позднее. Кроме того, ещё восемь участниц турнира определятся в ходе квалификации.

Уильямс выступила на Уимблдоне. Но там 40-летняя спортсменка не смогла преодолеть первый круг.