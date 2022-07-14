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Серена Уильямс сыграет на турнире в Торонто перед US Open

Серена Уильямс сыграет на турнире в Торонто перед US Open
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Американская теннисистка Серена Уильямс заявилась на турнир WTA-1000 в Торонто (Канада). Её имя появилось в заявочном листе, который опубликовали организаторы.

На турнире сыграют 41 теннисистка из топ-43 мирового рейтинга. Соревнования пропустят лишь немка Анжелика Кербер и украинка Элина Свитолина, которая в настоящее время беременна.

Уильямс и американка Софья Кенин использовали защищённый рейтинг. На турнире выступит и чемпионка 2019 года канадка Бьянка Андрееску. Ей дали уайлд-кард.

Ещё четыре обладательницы уайлд-кард будут объявлены позднее. Кроме того, ещё восемь участниц турнира определятся в ходе квалификации.

Уильямс выступила на Уимблдоне. Но там 40-летняя спортсменка не смогла преодолеть первый круг.

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