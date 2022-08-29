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Серена Уильямс: дочь не любит, когда я играю в теннис. Меня это огорчало

Серена Уильямс: дочь не любит, когда я играю в теннис. Меня это огорчало
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23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американка Серена Уильямс призналась, что основной причиной ухода из профессионального тенниса стала её дочь Олимпия, которой 1 сентября исполнится пять лет.

«Олимпия не любит, когда я играю в теннис. Меня это огорчало. Трудно полностью посвятить себя делу, когда твоя плоть и кровь противостоит этому. Но я не злюсь на это. Я готова уйти», — приводит слова 40-летней Серены журнал Time, сентябрьскую обложку которого она украсила.

Американка также рассказала изданию, что, узнав о решении матери покинуть спорт, Олимпия обрадовалась и закричала: «Да!»

В ночь на 30 августа Серена начнёт борьбу на последнем для себя профессиональном турнире – US Open – 2022. На старте она сразится с Данкой Ковинич из Черногории. Также в Нью-Йорке Серена вместе с сестрой Винус заявились в парный разряд US Open – 2022, их первыми соперницами станут представительницы Чехии Люция Градецка и Линда Носкова.

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