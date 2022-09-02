Шамиль Тарпищев назвал фаворита матча Андрей Рублёв — Денис Шаповалов на US Open

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев рассказал об ожиданиях от матча третьего круга Открытого чемпионата США, в котором россиянин Андрей Рублёв сразится с Денисом Шаповаловым, выступающим за Канаду. Рублёв посеян на турнире под девятым номером, Шаповалов — под 19-м.

По словам Тарпищева, небольшое преимущество будет у Рублёва.

«Во встрече с Шаповаловым может чуть-чуть выше шансов на успех у Андрея. Тут на первый план выходит вопрос стабильности, а Шаповалов сам играет с провалами», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

Матч Рублёв — Шаповалов состоится сегодня, 2 сентября. В этот день сыграют и другие вышедшие в третий круг российские теннисисты, а именно Даниил Медведев и Карен Хачанов.



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