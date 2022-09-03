Андрей Рублёв — Денис Шаповалов: текстовая онлайн-трансляция матча 3-го круга US Open

Сегодня, 3-го сентября 11-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв (9) поборется с канадцем Денисом Шаповаловым (19) за выход в 1/8 финала Открытого чемпионата США – 2022. Поединок поставлен вторым запуском на корте Grandstand после матча британца Кэмерона Норри с датчанином Хольгером Руне и начнётся приблизительно в 20:00 мск (13:00 по местному времени).

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Андрей Рублёв – Денис Шаповалов в третьем круге US Open – 2022.

Счёт личных встреч теннисистов — 3–2 в пользу Рублёва, если считать все игры, включая выставочную. Матч в формате «5 сетов до 4 геймов» в группе Молодёжного итогового турнира в Милане в 2017-м выиграл Андрей, затем два поединка подряд, в Майами и Уинстон-Сейлеме (оба — в 2019 году), остались за Денисом. После этого Рублёв победил в полуфинале Санкт-Петербурга в 2020-м (4:6, 6:3, 6:4), а в декабре прошлого года взял верх в полуфинале выставочного турнира в Абу-Даби — 7:6 (7:5), 3:6, 6:4.