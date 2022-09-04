Рублёв на тай-брейке пятого сета одолел Шаповалова и вышел в четвёртый круг US Open

Российский теннисист Андрей Рублёв (11-я ракетка мира) в пяти сетах обыграл представителя Канады Дениса Шаповалова (21-й номер мирового рейтинга) и вышел в 1/8 финала Открытого чемпионата США.

Встреча, продолжавшаяся 4 часа 8 минут, завершилась со счётом 6:4, 2:6, 6:7 (3:7), 6:4, 7:6 (10:7) в пользу россиянина. Рублёв выполнил девять эйсов, допустил четыре двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из девяти. Канадский теннисист 23 раза подал навылет, восемь раз ошибся на подаче и реализовал четыре брейк-пойнта из 17.

В следующем круге Открытого чемпионата США Андрей Рублёв встретится с представителем Великобритании Кэмероном Норри, который в трёх сетах переиграл датского теннисиста Хольгера Руне.