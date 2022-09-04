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Рублёв на тай-брейке пятого сета одолел Шаповалова и вышел в четвёртый круг US Open

Рублёв на тай-брейке пятого сета одолел Шаповалова и вышел в четвёртый круг US Open
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Российский теннисист Андрей Рублёв (11-я ракетка мира) в пяти сетах обыграл представителя Канады Дениса Шаповалова (21-й номер мирового рейтинга) и вышел в 1/8 финала Открытого чемпионата США.

Встреча, продолжавшаяся 4 часа 8 минут, завершилась со счётом 6:4, 2:6, 6:7 (3:7), 6:4, 7:6 (10:7) в пользу россиянина. Рублёв выполнил девять эйсов, допустил четыре двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из девяти. Канадский теннисист 23 раза подал навылет, восемь раз ошибся на подаче и реализовал четыре брейк-пойнта из 17.

US Open (м). 3-й круг
03 сентября 2022, суббота. 20:45 МСК
Денис Шаповалов
21
Канада
Денис Шаповалов
Д. Шаповалов
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
4 		6 7 7 4 6 7
6 		2 6 3 6 7 10
             
Андрей Рублёв
11
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

В следующем круге Открытого чемпионата США Андрей Рублёв встретится с представителем Великобритании Кэмероном Норри, который в трёх сетах переиграл датского теннисиста Хольгера Руне.

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