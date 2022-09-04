Дмитриева: матч Рублёва и Шаповалова на US Open захватывал дух

18-кратная чемпионка СССР по теннису, а ныне комментатор Анна Дмитриева поделилась впечатлениями о матче 11-й ракетки мира Андрея Рублёва против канадского теннисиста Дениса Шаповалова (21-е место в рейтинге) в третьем круге US Open. Рублёв обыграл Шаповалова со счётом 6:4, 2:6, 6:7 (3:7), 6:4, 7:6 (10:7).



«Был интересный, напряжённый матч. Это был один из немногих матчей в мужском теннисе, который действительно захватывал дух. Шаповалов играл очень азартно против Рублёва, очень активно, может быть действовал где-то рискованно. Возможно, его так сильно вдохновил Миша Южный. Андрей много контратаковал, иногда перехватывал игру на себя. Получился очень зрелищный и равный матч», — сказала Дмитриева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Новость по теме Ольховский: победа над Шаповаловым очень ценная для Рублёва. Андрей не дрогнул