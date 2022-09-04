Дмитриева: Норри и Рублёв похожи по стилю. Если Андрей восстановится, сможет победить

18-кратная чемпионка СССР по теннису, а ныне комментатор Анна Дмитриева поделилась ожиданиями от матча между российским теннисистом Андреем Рублёвым (11-е место в рейтинге) и британцем Кэмероном Норри (9-е место в рейтинге) в 1/8 финала US Open – 2022.

«До этого года Рублёв был безусловно сильнее Норри. Сейчас же британец сильно прибавил и закономерно находится в десятке рейтинга. Андрей и Норри по стилю игру немного похожи, оба играют на контратаке. Но если Рублёв бьёт справа сколько угодно, то у британца такого мощного удара нет. Если Андрей будет в хорошем состоянии, успеет восстановиться после матча с Шаповаловым, то он сможет победить», — сказала Дмитриева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.