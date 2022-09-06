«Рублёв потренировался». Дмитриева — о победе над Норри на US Open

18-кратная чемпионка СССР по теннису, а ныне комментатор Анна Дмитриева прокомментировала выход Андрея Рублёва в четвертьфинал US Open – 2022. В четвёртом круге Рублёв (9) обыграл британца Кэмерона Норри (7) со счётом 6:4, 6:4, 6:4.



«Когда я смотрела эту игру, было ощущение, что они с Денисом Шаповаловым за четыре часа очень хорошо натренировались. То, чего не хватало Андрею до этого: точности, уверенности. Всё это начинает возвращаться. Он был достаточно спокоен. После такого нервного матча, как у него был с Денисом, сложнее быть не могло.



У Андрея всё время было преимущество. Чувствовалось, что Норри опустошён. У него были вспышки, но усталость даёт о себе знать. Очень приятно, что он так сыграл и не устал. После такой нагрузки с Шаповаловым Андрей потренировался», — сказала Дмитриева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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