«Рублёв потренировался». Дмитриева — о победе над Норри на US Open

18-кратная чемпионка СССР по теннису, а ныне комментатор Анна Дмитриева прокомментировала выход Андрея Рублёва в четвертьфинал US Open – 2022. В четвёртом круге Рублёв (9) обыграл британца Кэмерона Норри (7) со счётом 6:4, 6:4, 6:4.
«Когда я смотрела эту игру, было ощущение, что они с Денисом Шаповаловым за четыре часа очень хорошо натренировались. То, чего не хватало Андрею до этого: точности, уверенности. Всё это начинает возвращаться. Он был достаточно спокоен. После такого нервного матча, как у него был с Денисом, сложнее быть не могло.
У Андрея всё время было преимущество. Чувствовалось, что Норри опустошён. У него были вспышки, но усталость даёт о себе знать. Очень приятно, что он так сыграл и не устал. После такой нагрузки с Шаповаловым Андрей потренировался», — сказала Дмитриева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
- 6 сентября 2022
-
12:41
-
12:32
-
12:31
-
12:16
-
12:01
-
12:00
-
11:51
-
11:10
-
11:01
-
10:30
-
10:15
-
10:12
-
10:01
-
10:00
-
09:56
-
09:47
-
09:35
-
09:31
-
09:27
-
09:26
-
09:24
-
08:30
-
08:24
-
08:06
-
07:55
-
07:51
-
07:32
-
07:19
-
07:02
-
06:50
-
06:32
-
05:08
-
04:50
-
04:42
-
04:28