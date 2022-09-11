Впечатляющая игра Иги Свёнтек у сетки. Выигранный розыгрыш в финале с Онс Жабер

Польская теннисистка Ига Свёнтек в финале Открытого чемпионата США — 2022 встречалась с представительницей Туниса Онс Жабер. В одном из розыгрышей матча Свёнтек переиграла соперницу в дуэли у сетки, успев взмахнуть руками перед одним из ударов.

Видео доступно на YouTube-канале US Open Tennis Championships. Права на видео принадлежат US Open (ITF).

Финальный матч US Open закончился итоговой победой польки со счётом 6:2, 7:6 (7:5). Продолжительность встречи на стадионе «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер. Артур Эш Стэдиум» составила 1 час 52 минуты.

Это десятый выигранный Свёнтек финал подряд. Свой последний трофей до Открытого чемпионата США она завоевала во Франции. В финальном матче турнира в Париже она обыграла американку Кори Гауфф. Всего на счету польской теннисистки 10 трофеев WTA.